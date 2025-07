Home > Cronaca > Napoli, investe la ex e le amiche con lo scooter: arrestato 20enne

ùHa investito con lo scooter la ex fidanzata in compagnia delle amiche. Per questo un 20enne di Acerra (Napoli) è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di atti persecutori, maltrattamenti, lesioni e percosse.

Aggressione a Napoli, la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito, il giovane ha raggiunto la ex, una 19enne, che era seduta su una panchina nella casa comunale di via Palatucci. La giovane stava trascorrendo la serata con le proprie amiche, quando il 20enne l’ha aggredita con insulti e schiaffi. La vittima è quindi scappata tentando di entrare in auto vicino alla quale c’erano anche le sue tre amiche.

A quel punto lui ha accelerato con lo scooter schiantandosi sulle ragazze per poi fuggire. Le giovani sono finite in ospedale riportando solo alcune lesioni ma nessuna di loro è in pericolo di vita. Dopo la denuncia della 19enne, i carabinieri hanno avviato le indagini, rintracciato e arrestato il responsabile, che si trova nel carcere di Poggioreale.

L’ultimo episodio di una serie di violenze

L’episodio che ha convinto la ragazza a denunciare è solo l’ultimo di una serie di violenze e vessazioni commesse contro di lei dall’ex fidanzato, un operaio incensurato del posto. La relazione tra i due era durata circa nove mesi ed è terminata da mesi. Una relazione – secondo quanto accertato dai carabinieri – caratterizzata da maltrattamenti per l’ossessiva gelosia.

Il ragazzo la costringeva a limitare le amicizie e le frequentazioni. Diversi gli episodi in cui lui la picchia e più volte la morde. Ferite fotografate dalla vittima con il proprio smartphone ma mai denunciate. Dopo la fine della relazione, l’ex la perseguitava ovunque: sotto casa, nei luoghi da lei frequentati e nelle scale condominiali dove la 19enne abita. Più volte le aveva anche danneggiato l’auto mentre in un occasione, incrociandola per la città, le aveva sputato al volto.