Papa Leone XIV: "165 anni di Corriere Adriatico, perseverate nell’impegno"

Durante i festeggiamenti per i 165 anni del Corriere Adriatico, alla mole Vanvitelliana di Ancona, è arrivato anche un messaggio da Papa Leone XIV. A leggerlo al pubblico il direttore del quotidiano, Giancarlo Laurenzi: “In occasione del 165esimo anniversario del Corriere Adriatico vi rivolgo il beneaugurante sostenendo vivo apprezzamento per l’importante evento compilare. Mentre esorto a favorire un servizio informativo sempre più politicamente rispettoso dell’integrità della persona umana. Ricordo che la comunicazione non è solo trasmissione di informazioni, ma creazione di una cultura, di ambienti umani digitali, che diventino spazi di dialogo e confronto. Quindi incoraggio a perseverare quell’impegno nello studio dell’applicazione della conoscenza per il bene dell’umanità, proseguendo l’opera di coloro che nel corso di questi lunghi anni, qui nelle Marche, hanno realizzato con abnegazione di questo territorio, tutto quello che adesso avete sotto mano. Per questo motivo, con tali sentimenti, invito tutti quanti la benedizione della apostolica. Firmato Robert Prevost, Papa Leone XIV”. In chiusura l’esibizione di Neri Marcorè.