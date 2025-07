Torino, rapina a mano armata al distributore: arrestati autore e 'palo'

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Torino per una rapina a mano armata in concorso in un distributore di carburanti. Dopo essere entrato al benzinaio travisato e armato di coltello, l’autore materiale della rapina si era recato dietro al bancone, intimando alla cassiera di consegnare il denaro in cassa – circa 4mila euro – e fuggendo poi nelle vie adiacenti. Dalla visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, è emerso che il rapinatore, pur avendo agito da solo, fosse stato ‘assistito’ da un complice che, fingendosi un cliente intento a fare rifornimento, aveva invece la funzione di “palo” per agevolarne la fuga. I due presunti responsabili sono stati rintracciati e arrestati nel pomeriggio di ieri, martedì 8 luglio.