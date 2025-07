Prevost resterà nella cittadina dei Castelli Romani fino al 20 luglio

Nelle immagini l’arrivo di Papa Leone XIV a piedi tra la folla delle persone che lo attendeva a Castel Gandolfo dove resterà fino al 20 luglio. All’ingresso, saluti di rito con il vescovo di Albano monsignor Vincenzo Viva, il sindaco Alberto De Angelis, il parroco del paese padre Tadeusz Rozmus, la presidente del Governatorato suor Raffaella Petrini e i vertici delle Ville Pontificie. Papa Leone XIV si è poi affacciato dal terrazzo dell’edificio per salutare ancora la folla. “Ho avuto modo di salutare brevemente il Papa al suo arrivo questo pomeriggio. Mi ha confermato il piacere di trovarsi a Castel Gandolfo, che è grato delle occasioni che ci saranno di poterne incontrare la gente nei prossimi giorni e allo stesso tempo di poter proseguire la sua attività in un luogo così bello”. Lo ha detto il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. NO ARCHIVIO

