Esplosione Roma, il Municipio: “Scuola inagibile, chiediamo solidarietà al quartiere”

(LaPresse) La scuola Balzani a Roma ad oggi è dichiarata inagibile e il problema non si risolverà entro settembre. Per il nuovo anno stiamo gà predisponendo il ricollocamento dei bambini nelle scuole del quartiere. Ci vorrà tempo, chiediamo pazienza”. Cecilia Fannunza, assessora alla Scuola per il V Municipio anche oggi si è recata presso la scuola primaria Romolo Balzani e l’istituto comprensivo Simonetta Salacone adiacenti al luogo dove venerdì mattina è scoppiato un deposito di Gpl.

Insieme a lei anche una squadra dei Vigili dei fuoco e i componenti della Commissione stabili pericolanti del Simu: “ Oggi c’è stato il sopralluogo dei Vigili del fuoco e della Commissione stabili pericolanti del Simu per valutare una prima stima dei danni”.