Detriti e grosse lamiere scagliati a 300 metri dopo l’esplosione nel deposito di gas in via dei Gordiani 34 a Roma, nella zona del Prenestino. Sono una ventina le persone rimaste ferite. La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo, per il momento senza indagati e senza ipotesi di reato. Disposto il sequestro dell’intera piazzola dove si è verificata l’esplosione.

