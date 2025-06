La procura della Repubblica di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale

E’ morto a 17 anni, dopo due giorni di coma, Lorenzo Rastelli, giovane promessa del calcio romano, dopo un grave incidente in monopattino. Rastelli era tesserato con la società sportiva Certosa.

Il ragazzo è deceduto lo scorso 27 giugno, dopo un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 giugno in via Casilina, all’altezza del quartiere Centocelle. La giovane vittima si trovava a bordo di un monopattino elettrico quando, poco prima delle 2 , è stato investito da una Fiat Panda condotta da un uomo di 29 anni.

L’impatto è stato devastante: il giovane è stato sbalzato a terra e ha riportato gravi lesioni multiple interne. Subito soccorso, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita, ma il quadro clinico è precipitato fino al decesso. La procura della Repubblica di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, ha delegato la polizia locale di Roma Capitale per le indagini.

Solo pochi giorni fa un altro incidente mortale su monopattino a Milano.

