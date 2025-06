Un uomo di 35 anni è morto mentre sono 5 i feriti

Esplosione in un appartamento in via Nizza 389 a Torino. L’intervento dei vigili del fuoco è iniziato alle ore 3:15 di questa mattina. Lo scoppio ha coinvolto anche appartamenti vicini. Un uomo di 35 anni, inizialmente disperso, è morto mentre sono cinque le persone rimaste ferite: si tratta di tre adulti e due ragazzi, uno dei quali con importanti ustioni. Sul posto sono presenti 8 squadre dei vigili del fuoco. “Ancora da chiarire le cause”, spiega il sostituto procuratore di Torino Dionigi Tibone.

