Il veliero è affondato al largo di Palermo il 19 agosto 2024 causando la morte di sette persone

Sono state diffuse le immagini degli interni del Bayesian, che mostrano il relitto pieno di fango e mobili sparsi. Il superyacht battente bandiera britannica è affondato al largo di Palermo il 19 agosto 2024, causando la morte del magnate inglese della tecnologia Mike Lynch, di sua figlia Hannah Lynch e altre cinque persone. Quindici sono sopravvissute, tra cui il capitano e tutti i membri dell’equipaggio ad eccezione dello chef. La tragedia è avvenuta mentre Lynch stava offrendo agli amici una crociera per festeggiare la sua assoluzione, avvenuta due mesi prima negli Stati Uniti, dalle accuse di frode. Lo yacht è stato completamente sollevato dal fondale marino e recuperato tra il 21 e il 22 giugno. È stato poi trasferito a Termini Imerese. Sarà messo a disposizione degli investigatori per ulteriori esami che contribuiranno a determinare le cause del naufragio.

