I parenti aspettano il giovane condannato a 20 anni per aver ucciso i genitori e il fratellino di 12 anni

I familiari di Riccardo Chiaroni davanti al tribunale dei Minori di Milano aspettano il giovane condannato a 20 anni di carcere. Il ragazzo nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre scorso, quando era ancora 17enne, uccise a coltellate i genitori e il fratellino di 12 anni nella villetta di famiglia a Paderno Dugnano, nel Milanese, dove poche ore prima era stato festeggiato il compleanno del padre. La Procura aveva chiesto 20 anni, la massima pena in un processo abbreviato. Al giovane non è stata riconosciuta la semi incapacità, come accertato dalla perizia psichiatrica disposta dalla gip e redatta dallo psichiatra Franco Martelli. Sono invece state riconociute le attenuanti generiche e quella della minore età prevalente su tutte le aggravanti.

