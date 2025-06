Per l'uccisione di Davide Gorla è stato fermato il 50enne Emanuele Mirti

L’omicidio di Davide Gorla, commerciante ucciso a coltellate nel proprio negozio nella serata di martedì, ha scosso la comunità di Busto Arsizio. L’Amministrazione comunale ha cancellato tutte le feste e gli eventi previsti nei prossimi giorni. Per il delitto è stato fermato Emanuele Mirti, 50 anni incensurato: a lui la vittima aveva affittato un appartamento in un condominio a Castellanza. Di fronte all’ingresso del negozio, sul quale sono stati posti i sigilli, sono stati deposti fiori in omaggio a Gorla.

