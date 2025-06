La causa sarebbe da attribuire a una fuga di gas in un deposito

Forte esplosione a Napoli in via Peppino De Filippo angolo con via Foria. Morto un uomo di 55 anni e al momento si contano quattro feriti. Danni ingenti a una palazzina per la fuga di gas che sarebbe partita dal deposito di un noto ristorante. Continua il lavoro dei soccorritori accorsi sul posto, che scavano sotto le macerie per mettere in sicurezza l’area e chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

