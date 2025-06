Il 37enne era scomparso da lunedì

E’ stato ritrovato il corpo di Matteo Formenti, 37 anni, bagnino nella piscina ‘Tintarella di Luna’ di Castrezzato, in provincia di Brescia, dove è annegato Michael Consolandi, il piccolo di 4 anni deceduto poi in ospedale. Formenti era scomparso da lunedì: il corpo è stato trovato ai piedi del Monte Orfano in una zona boschiva da alcuni passanti che hanno poi allertato le forze dell’ordine”.

Sentito da LaPresse, il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti, ha commentato la vicenda: “Ho lanciato il mio appello tramite i social perché speravo fosse avvistato e ritornasse dai familiari e dalla comunità. Quando verso mezzogiorno sono stati informato che era stato ritrovato un corpo di un ragazzo compatibile con la sua descrizione, ho dovuto fare un bagno di realismo, fino alla conferma che era lui. La tragedia è forte perché la comunità assiste al terzo suicidio in una settimana”.

“Si tratta di tre casi separati, tre storie diverse e ognuno porta la sua storia, ma come sindaco e come padre invito tutti a un momento di riflessione e preghiera prima di giudicare e sentenziare. I social, in questo caso, hanno avuto un ruolo importante: in questi giorni ho letto sentenze di chi doveva fare cosa e come e quelle frasi possono essere lette da qualcuno nella comunità che è fragile”, ha detto ancora il primo cittadino. La famiglia di Formenti è di Chiari e “abitava con la famiglia nel mio stesso quartiere, quando mi incrociava mi salutava sempre, era una persona presente sul territorio”, ha concluso.

