La vittima colpita a un polso mentre assisteva a una partita di calcio

Momenti di terrore ieri sera durante una partita di calcio a 8 Under 13 al centro sportivo Villa Adriana, nel comune di Tivoli, in provincia di Roma. Una donna che stava assistendo alla gara è stata improvvisamente colpita da un proiettile al polso.

La vittima subito soccorsa

La vittima è stata subito soccorsa, mentre sul posto è intervenuta la polizia per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le indagini hanno portato gli agenti in via Filippo Guglielmi, a circa 50 metri dal campo, dove è stato individuato un villino compatibile con la traiettoria del proiettile. Alla porta, un uomo ha inizialmente rifiutato l’accesso alla polizia, ma poi ha ceduto.

L’uomo ha tentato di sparare anche agli agenti

Una volta dentro, con la scusa di rinchiudere il cane, l’uomo ha afferrato una rivoltella Beretta calibro 7.65 da un comodino e ha tentato di fare fuoco contro gli agenti. Ma i poliziotti sono riusciti a bloccarlo prima che sparasse. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di un’altra pistola calibro 6.35, un fucile da caccia, 29 frecce e numerose munizioni.

L’arresto del 56enne

L’uomo, identificato come Vincenzo Cendamo, 56 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, detenzione abusiva di armi, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La donna ferita non è in pericolo di vita ed è stata operata al polso da dove è stata estratta l’ogiva. Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Tivoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata