Truffe agli anziani: a Napoli e nell’hinterland, i carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Genova su richiesta della Procura, nei confronti di 13 soggetti, tutti originari del Napoletano, per associazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno di anziani.

Le indagini hanno permesso di individuare un sodalizio criminale capeggiato da una coppia, Alessandro D’Errico e Antonietta Mascitelli, con precedenti di polizia. La banda era strutturata con una componente logistica che si occupava di fornire veicoli e telefoni cellulari nonché di mettere a disposizione dei locali (utilizzati come veri e propri call center) per l’organizzazione; i cosiddetti “telefonisti” che si occupavano di individuare e contattare le vittime, coordinando i complici presenti nei pressi dell’abitazione degli anziani; una componente “operativa” che si occupava di recarsi presso l’abitazione della vittima per farsi consegnare denaro o monili in oro.

