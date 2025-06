Lo yacht rimarrà sollevato probabilmente fino a lunedì. Poi il trasporto nel porto di Termini Imerese

Lo scafo del Bayesian sollevato dalla maxinave gru hebo 10. Lo yacht del magnate inglese Mike Lynch, era affondato lo scorso 19 agosto a largo di Porticello, nel Palermitano.

Le operazioni per riportare a galla l’imbarcazione eseguite sotto il controllo della Nave Diciotti della Guardia Costiera. Lo yacht rimarrà sollevato, probabilmente fino a lunedì, per permettere la fuoriuscita dell’acqua. Poi il trasporto nel porto di Termini Imerese per gli accertamenti della procura. L’area interdetta attorno al luogo in cui si trova il relitto è di circa 650 metri.

