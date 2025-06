Lo yacht era affondato il 19 agosto 2024 in provincia di Palermo

Dopo un’ora di risalita è fuori dall’acqua lo scafo del Bayesian, sollevato dalla maxinave gru hebo 10. Lo yacht del magnate inglese Mike Lynch, affondato lo scorso 19 agosto a largo di Porticello, nel Palermitano, in questo momento è attaccato ad alcune pompe di aspirazione che stanno togliendo l’acqua dall’interno del relitto. Le operazioni per riportare a galla l’imbarcazione, eseguite sotto il controllo della Nave Diciotti della Guardia Costiera, si svolgeranno lentamente e con cautela anche per evitare eventuali pericoli di inquinamento. Sul posto sono presenti anche i tecnici dell’Arpa e l’area è sorvolata da droni con raggi infrarossi in grado di individuare immediatamente qualunque alterazione chimico-fisico dell’acqua che sarà monitorata sia durante il recupero del relitto che durante il trasporto del Bayesian al porto di Termini Imerese.

A seguire le operazioni, a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera, ci sono il sostituto procuratore di Termini Imerese Raffaele Cammarano e i consulenti della procura. Lo yacht, che ieri è stato portato a 10 metri di profondità, verrà riportato in superficie nella giornata di oggi e poi rimarrà sollevato, probabilmente fino a lunedì, per permettere la fuoriuscita dell’acqua. Poi il trasporto nel porto di Termini Imerese per gli accertamenti della procura. L’area interdetta attorno al luogo in cui si trova il relitto è di circa 650 metri.

