Le parole di Vittoria Antonioli Arduini, durante la manifestazione a Torino

In migliaia sono scesi in piazza questo pomeriggio a Torino per manifestare solidarietà al popolo di Gaza e alla Palestina. Tra loro c’era anche Vittoria Antonioli Arduini, fermata al Cairo in occasione della marcia per Gaza. “Io sono partita due giorni fa per la Global March – ha raccontato -. Sono stata fermata in aeroporto dal governo egiziano che ha impedito l’entrata di mille turisti, hanno bloccato l’aereo su cui stavo, e ci hanno bloccati per 12 ore, alcuni anche per 48 ore, senza ricevere informazioni. Ci hanno preso di forza fino a metterci sull’aereo. La Farnesina non ha fatto nulla. Hanno impedito una marcia globale per portare aiuti alla Palestina, un popolo che sta diventando secco, non ha più cibo, non ha più acqua. Quello che possiamo fare da qua è quantomeno impedire che l’Europa fornisca il riarmo, non possiamo più mandare armi a un Paese che sta ammazzando gente”.

