I due banditi sono stati catturati alcune ore dopo dalla polizia, in una masseria a Grottaglie

L’arresto di uno dei due banditi, protagonisti questa mattina dell’omicidio del carabiniere Carlo Legrottaglie a Francavilla Fontana, nel Brindisino, durante un inseguimento per sventare una rapina. La vittima brigadiere capo di 60 anni, era in servizio al nucleo radiomobile dell’arma. I due banditi sono stati catturati alcune ore dopo dalla polizia, in una masseria a Grottaglie. Uno dei due è morto, per le gravi ferite riportate nello scontro a fuoco con le forze dell’ordine. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata