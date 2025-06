La leader del Pd in testa al corteo nella capitale

“Un’enorme risposta di partecipazione oggi a Roma per dire basta al massacro di palestinesi, per dire basta ai crimini del governo di estrema destra di Netanyahu. Questa è un’altra Italia, un’Italia che non tace come fa Meloni”. Così Elly Schlein, segretaria del Pd, in testa al corteo indetto a Roma sabato 7 giugno per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Schlein ha detto che è un’Italia che “vuole il riconoscimento dello stato di Palestina”.

