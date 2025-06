Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Milano

Sarebbe morto per le percosse ricevute dal coinquilino l’uomo di origini nordafricane trovato senza vita questa notte in un’abitazione di via Don Vercesi a Bresso, nell’hinterland di Milano, al culmine di un violenta lite. L’aggressore lo avrebbe ripetutamente colpito, a seguito di una lite per futili motivi, con violenti pugni fino a determinare la morte, le cui cause dovranno comunque essere accertate dall’autopsia. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Milano per i rilievi tecnici e il medico legale.

