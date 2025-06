L'uomo, 45 anni, si trova in questura. In corso il sopralluogo della Polizia Scientifica

Si trova in Questura a Milano l’uomo brasiliano di 45 anni, convivente della 48enne morta dopo essersi lanciata dall’appartamento andato a fuoco questa notte in viale Abruzzi 64 a Milano. Secondo i primi accertamenti della polizia di Stato la porta di casa era chiusa dall’esterno. I vicini di casa hanno sentito della grida che sono al vaglio degli inquirenti. Potrebbe essersi trattato di una lite ma anche delle urla di paura per le fiamme divampate in casa. Secondo alcuni vicini di casa, la donna stava vendendo casa: chi ha visto l’appartamento nei giorni scorsi l’ha descritto come molto in ordine e curato. L’uomo è stato trovato in un bar in zona Piazzale Loreto. In questo momento lo stanno sentendo gli investigatori della Questura di Milano.

La testimonianza dei vicini

“È passato da qui verso l’una, ha preso una birra e se n’è andato. Una persona normale, non parlava bene l’italiano e balbettava, infatti ha ordinato in inglese. Non l’ho visto sporco di fuliggine, uno straniero normale, ha preso una birra e se n’è andato. La polizia poi lo ha rintracciato qui nei paraggi”. A raccontarlo è il barista del Caffè degli Artisti di Viale Abruzzi, che stanotte ha servito il fidanzato della donna brasiliana gettatasi dal quarto piano del suo appartamento in fiamme.

Le indagini della polizia scientifica di Milano

In corso il sopralluogo della Polizia Scientifica in Viale Abruzzi a Milano, nei pressi del civico 64 dove ieri notte è morta Sueli Leal Barbosa, la 48enne morta gettandosi dal quarto piano mentre il suo appartamento andava a fuoco. Gli agenti stanno ispezionando un tratto di isolato dove sono presenti alcune telecamere di un negozio e delle fioriere.

