Immagine dall'archivio

Il traffico è da poco tornato a transitare su tre corsie in direzione Roma

A causa di un tir che nella notte tra il 2 il 3 giugno, in maniera autonoma, si è ribaltato perdendo parte del carico, si registrano 9 chilometri di coda sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo, verso Roma. Attualmente, il traffico è da poco tornato a transitare su tre corsie in direzione Roma.

Agli utenti che da Napoli sono diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Cassino, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in autostrada a Ceprano.

Altri nodi di traffico

Traffico intenso su tutta la rete autostradale nella prima mattina di oggi, 3 giugno, in parte dovuto ancora ai rientri dal ponte in parte al regolare traffico intenso della prima mattina. Traffico sul Raccordo Anulare di Roma congestionato intorno alle 7.30. Traffico anche per entrare e uscire da Milano e Napoli.

Traffico rallentato e a tratti intenso anche in Liguria dove sono presenti lavori in corso in diversi punti della rete autostradale.

