Gli operatori della polizia portano via dallo stabile di piazza dell’Unità 15 a Bologna i corpi di Luca Gombi e Luca Monaldi, uccisi in casa lunedì mattina, 2 giugno. I due uomini, un 50enne e un 54enne, erano incensurati e conviventi. Il 50enne, Luca Gombi, era nato a Bologna ed è stato trovato dalle forze dell’ordine eviscerato, cioè con una ferita all’addome che ha provocato la fuoriuscita delle viscere, mentre il 54enne, Luca Monaldi, nato ad Arezzo, è stato sgozzato. Per il duplice delitto è stato fermato a Barcellona il coinquilino dei due.

