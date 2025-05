Il sindaco Lo Fazio: "Inviterò Edith Bruck"

Il Comune di Anzio ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. La decisione del Consiglio comunale del paese in provincia di Roma è stata presa sulla base di 16 voti favorevoli e 5 contrari. La cittadinanza onoraria fu conferita a Mussolini dal commissario prefettizio il 14 maggio 1924. La proposta era stata avanzata dai gruppi Pd, #unaltracittà, Movimento 5 Stelle e Apa.

Il sindaco Lo Fazio: “Atto dovuto da parte della città della pace”

Per il sindaco della città, Aurelio Lo Fazio, si è trattato di “un atto dovuto, nella città della pace e medaglia d’oro al merito civile per le sofferenze patite dalla popolazione durante la Seconda guerra mondiale, nella quale ci trascinò il regime. I nomi dei concittadini vittime di quel regime e delle barbarie naziste sono impressi nella nostra memoria, oggi gli rendiamo un ulteriore omaggio. Siamo a 80 anni dalla liberazione del nazifascismo, il conferimento di quella cittadinanza fu un’imposizione, mentre oggi abbiamo votato democraticamente – ha detto il sindaco -. Basterebbe solo questa differenza a far capire cos’è stato il regime e quali, invece, le conquiste avvenute grazie alla liberazione. Un ritorno alla democrazia che fu reso possibile anche grazie allo sbarco alleato avvenuto sulle nostre coste e che portò pochi mesi dopo alla liberazione di Roma, ridotta alla fame e messa a ferro e fuoco dalle truppe naziste e dalle squadracce del fascismo”.

“Inviterò Edith Bruck ad Anzio”

“Sarà mia cura invitare Edith Bruck, che aveva rifiutato di venire ad Anzio, per dirle che è stata revocata la cittadinanza e che quindi rinnoviamo l’invito, perchè qui è ben accetta. Penso anche in questo momento alla nostra concittadina Adele Di Consiglio che ha avuto la famiglia sterminata dal nazifascismo e alla quale intendiamo dare un riconoscimento. Con questo nobile atto onoriamo altresì, il prossimo 2 Giugno, la nostra Festa della Repubblica”, ha concluso il sindaco Lo Fazio.

