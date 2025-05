Si tratta dell'iniziativa "24 maggio - 50mila sudari per Gaza"

A Milano anche la Statale e Palazzo Marino espongono il sudario per Gaza. L’università Statale di Milano ha esposto un lenzuolo bianco dalla propria sede principale, aderendo così all’iniziativa “24 maggio – 50mila sudari per Gaza“.

L’ateneo ha voluto esprimere – si spiega in una nota – “un gesto simbolico per chiedere il cessate il fuoco immediato e per unirci all’appello per una pace duratura tra tutti i popoli. Come grande ateneo pubblico, per definizione luogo di libera cultura e scienza, che ha fra le sue funzioni quella di promuovere il dialogo e il confronto di idee, sentiamo di non poter più restare indifferenti di fronte all’escalation della tragedia immane che si sta consumando in Palestina”. Anche Palazzo Marino ha aderito all’iniziativa esponendo il suo lenzuolo bianco.

