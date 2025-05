Era precipitato intorno alle 20 di giovedì e per proteggersi dalle condizioni avverse si è avvolto nella vela

È stato salvato il parapendista originario della Polonia precipitato giovedì sera sui monti Sibillini in provincia di Ascoli Piceno. Sta bene e non è stato necessario il ricovero. Le operazioni di soccorso sono state lunghe e complesse e sono terminate questa mattina attorno le 7. L’uomo era precipitato attorno le 20 di giovedì, tra la Cima dell’Osservatorio e Quarto San Lorenzo, nel territorio di Ascoli Piceno, a circa 2mila metri di quota con neve, ghiaccio e forte vento. Per proteggersi l’uomo si è poi avvolto nella vela del parapendio. L’intervento per salvarlo, complicato, ha visto la partecipazione di un elicottero dell’Aereonautica Militare che ha però dovuto interrompere la missione per le condizioni meteo avverse. I tecnici del Soccorso Alpino, 18 unità, una volta individuato l’uomo e valutate le condizioni di salute, hanno iniziato la lunga e complessa discesa verso Forca Viola. Presenti anche i Vigili del fuoco di Ascoli Piceno. L’uomo è stato recuperato attorno le 4, orario in cui è iniziata la discesa ai mezzi. L’intervento è durato circa 8 ore con condizioni meteorologiche avverse.

