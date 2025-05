Il fondatore di Libera alla commemorazione: "Dobbiamo essere spina nel fianco"

Don Ciotti alla commemorazione della strage di Capaci sottolinea: “Non bisogna mai dimenticarsi la situazione del nostro paese. Siamo passati dal crimine organizzato mafioso al crimine normalizzato. Noi come società civile vogliamo collaborare con le istituzioni se fanno le cose giuste ma abbiamo il dovere di essere una spina nel fianco se non fanno le cose che devono fare. Oggi le mafie sono tornate forti nonostante il grande lavoro e il grande impegno. Bisogna aggredirle ancora di più”. Il fondatore di Libera, don Luigi Ciotti, lo dice in occasione del 33esimo anniversario della strage di Capaci al museo del Presente di palazzo Jung a Palermo. “Ci sono troppe verità coperte da un velo”, ha aggiunto Ciotti commentando le parole di Fiammetta Borsellino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata