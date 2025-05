Rilievi in via Marco D'Agrate: il 21enne di origine libica è morto nello schianto

E’ morto nella notte un 21enne di origini libiche, schiantatosi a Milano probabilmente fuggendo per evitare un controllo di polizia. Secondo i primi accertamenti il giovane era a bordo di un T-Max quando in via Ortles, ha visto una Volante della Polizia e ha girato sulla destra, probabilmente per evitare un possibile controllo. Una volta girato, il giovane ha accelerato perdendo il controllo del mezzo e finendo contro lo spartitraffico. Portato all’Humanitas di Rozzano, il giovane è deceduto. Sul luogo dello schianto sono stati depositati dei fiori in sua memoria.

