Le parole dell'avvocato Gabrielli, dopo il fermo di Giada Crescenzi

L’avvocato Massimiliano Gabrielli, legale di parte civile dei figli e della sorella di Stefania Camboni, la donna di 58 anni uccisa a Fregene in provincia di Roma con 15 coltellate, ha rilasciato una dichiarazione sul caso dopo il fermo della nuora della vittima, Giada Crescenzi, di 31 anni. “Si è trattato di un omicidio brutale, avvenuto nel sonno e con premeditazione, lo confermerebbero le ricerche fatte sul web dalla persona fermata. Escludiamo il furto in casa. Attendiamo i riscontri degli ulteriori esami e della autopsia ed alla quale parteciperemo con il nostro consulente per ricercare conferme ulteriori all’ipotesi del PM sulle modalità di aggressione ed ora della morte”. L’autopsia, dopo il conferimento dell’incarico al medico legale avvenuto oggi in procura a Civitavecchia, verrà effettuata domani all’istituto di medicina legale della Sapienza, in piazzale del Verano a Roma. Domani, nel carcere romano di Rebibbia, dove è stata portata la ragazza fermata, si terrà la convalida del fermo.

