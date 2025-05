Oggi gli arresti dei presunti responsabili

Dalle prime luci dell’alba dell’8 maggio i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea. Gli indagati sono gravemente indiziati di essere responsabili a vario titolo e in concorso tra loro dell’omicidio di Emanuele Durante avvenuto nel pomeriggio dello scorso 15 marzo non lontano dal museo nazionale. In un video diffuso dai carabinieri si vedono il sopralluogo, l’agguato e la fuga.

