Lo ha detto Il sindaco a margine della presentazione della 6/a tappa del Giro d'Italia

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi commenta il caso dei turisti israeliani che sarebbero stati allontanati da un ristorante nel capoluogo partenopeo dopo una discussione. “Oggi incontrerò la ristoratrice, mi racconterà cosa realmente è successo, è importante sentire le voci di tutti. Napoli deve essere la città del dialogo e bisogna lavorare per non dare spazio a nessuna forma di intolleranza. Trovo inaccettabili le enormi sofferenze che sta patendo la popolazione civile a Gaza, ma è sbagliato criminalizzare un intero popolo e dare, spazio a intolleranza e fare strumentalizzazione”, ha detto il primo cittadino a margine della presentazione della 6/a tappa del Giro d’Italia, la Potenza Napoli, in calendario il prossimo 15 maggio dall’area metropolitana di Napoli fino al Lungomare. Dopo il caso dei turisti israeliani ieri oltre mille persone hanno preso parte a una manifestazione Pro Palestina a Napoli chiedendo le dimissioni di Manfredi.

