Daniela Ferrari non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti

È terminato l’interrogatorio di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. La donna è uscita dalla caserma dei carabinieri di via Moscova a Milano senza rilasciare dichiarazioni.

Ad accompagnarla l’avvocato Angela Taccia che, prima di salire su un taxi, si è lamentata con i giornalisti per la presenza insistente delle telecamere spiegando che la sua assistita non stava bene e che per questo motivo non si sarebbero fermati a parlare. L’interrogatorio è durato circa 40 minuti. Le indagini sono state riaperte dalla procura di Pavia che ha delegato nuove attività investigative al reparto operativo di via Moscova.

