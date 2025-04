Foto da Instagram

L'insegnante del trevigiano ha spiegato che si tratta di una decisione dell'istituto presa "per comportamento inappropriato"

Elena Maraga, 29 anni, è stata licenziata dalla scuola per l’infanzia cattolica in provincia di Treviso in cui lavorava. É stata lei stessa ad annunciarlo nel corso della trasmissione ‘La Zanzara’. Lo scorso mese di marzo, Maraga era stata sospesa dall’insegnamento dopo la scoperta, da parte di alcuni genitori, del profilo che aveva su OnlyFans. Maraga ha spiegato che il suo licenziamento è stato deciso “per giusta causa per comportamento inappropriato” e perché “si era incrinato il rapporto di fiducia tra la scuola e il dipendente”.

A risalire al profilo su OnlyFans era stato il papà di un suo piccolo alunno. Su Instagram, la 29enne ha due profili, uno pubblico, l’altro privato. Il secondo è collegato al profilo di OnlyFans ed è in questo modo che il papà dell’alunno era risalito alla piattaforma.”Questo papà aveva comprato dei contenuti dal mio profilo, li ha innanzitutto condivisi in un gruppo di calcetto del paese – ha raccontato – La compagna l’ha scoperto e, indignata, ha scritto un post su Facebook e nei gruppi delle mamme”.

