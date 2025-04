Il video diffuso dall'opera pontificia

(LaPresse) – Bambini, agricoltori e donne. Emarginati, indigeni e bambini soldato. E ancora cristiani perseguitati, giovani, lavoratori, anziani, minoranze religiose. Laici, sacerdoti e missionari. Famiglie, consacrati e parti del Creato. Migranti, donne vittime di violenza e catechisti. Piccoli imprenditori e vittime di abusi. Movimenti e gruppi ecclesiali. Tutti uniti per dire grazie a Papa Francesco. Questo il contenuto di un video diffuso dalla Rete di Mondiale di Preghiera del Papa. “Ogni mese – si legge in un messaggio di accompagnamento alle immagini – ci hai chiesto di pregare insieme a te per le sfide del mondo e per la missione della Chiesa, insegnandoci a imparare dal cuore di Cristo la compassione per l’altro. Grazie, Francesco, per la tua vita e per la tua testimonianza. La tua Rete Mondiale di Preghiera”. Il video si apre con un’immagine col volto di Bergoglio sorridente e la scritta: ‘Grazie Francesco’.

