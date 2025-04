Bandiere a mezz'asta a Castellammare

A seguito della tragedia della funivia del Monte Faito, a Castellammare di Stabia sono annullati tutti gli eventi ludici pasquali. Il sindaco di Castellammare di Stabia (Napoli) Luigi Vicinanza ha firmato l’ordinanza con la quale si proclama il lutto cittadino per la giornata di oggi, venerdì 18 aprile, in segno di cordoglio.

Alle 12.30 è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Il sindaco ha invitato l’intera cittadinanza a “rispettare il silenzio e a unirsi in questo momento di profonda tristezza che colpisce tutta la nostra comunità stabiese”. Vicinanza ha anche deciso di annullare tutti gli eventi ludici legati alle festività di Pasqua e Pasquetta in segno di cordoglio per le vittime della tragedia.

“La città si è stretta intorno a questa tragedia. Io parteciperò alla Via Crucis senza fascia tricolore, perché siamo in lutto”, ha dichiarato il primo cittadino di Castellammare di Stabia.

