Michele Di Bari sul luogo della tragedia: "Grazie ai soccorritori per il loro lavoro"

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, conferma il bilancio provvisorio di quattro vittime e un ferito grave a seguito della caduta di una cabina della Funivia del Faito, avvenuta nel pomeriggio a Castellammare di Stabia. “Nessuno può dire nulla in questo momento sulle cause – ha spiegato il prefetto giunto sul posto – ma considerato il rigore con cui l’indagine della Procura di Torre Annunziata è partita, credo che questa sarà foriera di notizie, ma non certamente questa sera, ma certamente nei giorni futuri”. Il prefetto ha ricordato che “abbiamo attivato come Prefettura il Centro coordinamento soccorsi e questo consente di pianificare e di coordinare tutte le esigenze, ma soprattutto il personale addetto ai soccorsi. Il mio grazie va ai Vigili del fuoco e al Soccorso alpino per quello che stanno facendo”. Il bilancio potrebbe essere definitivo in quanto “da notizie che ho avuto dall’Eav – ha sottolineato di Bari – nella cabina a monte ci sarebbero state 5 persone. Ma anche questa notizia bisogna prenderla davvero con molta cautela. Quindi in questo momento registriamo 4 vittime e un ferito grave in codice rosso ricoverato all’ospedale del mare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata