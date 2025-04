Ultima udienza nel processo di primo grado all'uomo che nel 2021 aprì il fuoco in una riunione di condominio uccidendo quattro persone

La protesta dei parenti delle vittime e dei sopravvissuti durante l’ultima udienza nel processo di primo grado a Claudio Campiti per la strage nel quartiere di Fidene a Roma dell’11 dicembre 2021, quando l’uomo aprì il fuoco nel corso di una riunione di condominio uccidendo quattro persone. Parenti e superstiti sono usciti dall’aula bunker del carcere di Rebibbia quando l’imputato ha letto le sue dichiarazioni spontanee prima della sentenza. La prima Corte d’assise di Roma si è poi riunita in camera di consiglio per il verdetto, che è atteso nel tardo pomeriggio. La pubblica accusa ha chiesto l’ergastolo per Campiti.

