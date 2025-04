Il disservizio segnalato da migliaia di utenti

Spotify è down. La popolare piattaforma di streaming musicale e podcast sta riscontrando un malfunzionamento a partire dalle 14:30 di oggi, mercoledì 16 aprile 2025, come segnalato da migliaia di utenti. Nei giorni scorsi la piattaforma aveva già subito dei blocchi. Il disservizio interessa non solo l’Italia, ma anche il resto del mondo: lo streaming risulta bloccato nella versione desktop e nell’app mobile, sia per gli utenti premium sia per quelli che utilizzano il servizio gratuito.

Come funziona Spotify

Spotify è uno dei servizi di streaming musicale e podcast online più diffusi a livello globale. Basato su un modello “freemium”, offre un accesso gratuito con pubblicità e una versione a pagamento, priva di interruzioni, disponibile su dispositivi mobili e desktop.

