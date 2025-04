L'uomo ha falsificato l'ordine di custodia simulando la firma dei carabinieri

Ha finto di essere sottoposto ai domiciliari, falsificando anche il mandato d’arresto, pur di non l’asciare l’appartamento da cui era stato sfrattato dalla proprietaria di casa. E’ successo a Napoli, in via Teofilo Patini, nel quartiere Arenella, dove un ufficiale giudiziario si era presentato per intimare ad un 74enne, inquilino moroso, di lasciare l’abitazione. L’anziano per tutta risposta ha detto di non potere andar via in quanto destinatario di un mandato con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli lo ha sottoposto alla detenzione domiciliare in quell’appartamento. Il documento presentava l’intestazione della caserma dei carabinieri della stazione Vomero Arenella con tanto di notifica da parte del carabiniere che avrebbe firmato l’atto.

L’ufficiale giudiziario ha dunque rimandato l’esecuzione al 10 giugno ma poco dopo, l’avvocato della proprietaria, insospettita si è rivota ai carabinieri. I militari hanno quindi effettuato gli accertamenti, e ieri pomeriggio l’intera vicenda è stata ricostruita. Il 74enne ha utilizzato la carta intestata e il “gruppo firma” del militare della stazione ricavandoli da una denuncia di smarrimento che egli aveva presentato nei giorni scorsi. L’uomo – in una sorta di collage – ha poi redatto una notifica per essere sottoposto alla detenzione domiciliare, inserendo come riferimenti quelli di un procedimento penale che lo aveva visto realmente condannato, nel luglio del 2016. I carabinieri hanno denunciato il 74enne per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Le pratiche per lo sfratto hanno ripreso l’iter previsto e nelle prossime settimane verrà eseguito.

