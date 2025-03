E’ stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario un cittadino cinese di trentotto anni senza fissa dimora, accusato di aver ucciso a coltellate un connazionale in un appartamento di Torino in Via Lauro Rossi – zona Barriera di Milano, nella notte del 7 marzo.

L’uomo è stato rintracciato nel Comune di Borgaro Torinese, ad incastrarlo le testimonianze e le immagini delle telecamere di video sorveglianza che lo hanno ripreso nei pressi del luogo del delitto. Gli accertamenti, che peraltro sono ancora in corso, hanno evidenziato che il movente dell’omicidio sia riconducibile ad un importante debito di denaro contratto dal trentottenne e mai restituito alla vittima.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata