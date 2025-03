Analizzate le telecamere di sorveglianza, sentiti diversi testimoni

I carabinieri della Compagnia Oltre Dora, coordinati con la Procura della Repubblica di Torino, hanno individuato e tratto in arresto un trentottenne originario della Repubblica Popolare Cinese, senza fissa dimora. L’uomo è stato rintracciato nel Comune di Borgaro Torinese ed è ritenuto responsabile dell’omicidio di un connazionale avvenuto in un appartamento di Torino Via Lauro Rossi, zona Barriera di Milano.

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Oltre Dora, coadiuvati da personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, hanno ricostruito i fatti analizzando apparati di video sorveglianza e testimonianze, riuscendo a raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del presunto omicida e fornendo le evidenze al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Su queste basi, il 17 marzo, il pubblico ministero ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto, eseguito il 18 pomeriggio. Gli accertamenti, che peraltro sono ancora in corso, hanno evidenziato che il movente del delitto sia riconducibile ad un importante debito di denaro contratto dal reo e mai restituito alla vittima; debito per il quale i due avrebbero litigato la sera prima dell’assassinio.

Nel corso della perquisizione successiva al fermo sono stati sequestrati indumenti e telefono del presunto omicida.

L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, in quanto gravemente indiziato del reato di omicidio volontario.

