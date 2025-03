La Guardia di Finanza di Catanzaro ha confiscato due aziende edili, oltre a immobili, terreni, automezzi e conti bancari, riconducibili a due persone vicine alla cosca della ‘ndrangheta Gallace-Gallelli, per un valore complessivo di circa 1,2 milioni di euro. L’azione delle fiamme gialle rientra nell’operazione ‘Scheria’, che già nel 2015 aveva portato a misure cautelari e condanne nei confronti di sette persone. Dalle indagini è emerso come la cosca Gallelli, ricorrendo a schermi societari e a fittizie intestazioni di beni, era riuscita a inserirsi in importanti iniziative imprenditoriali e attività commerciali.

