I vigili del fuoco hanno domato il rogo. Colpita un'area di 2500 mq. Non risultano persone coinvolte

I vigili del fuoco di Milano hanno lavorato tutta la notte per un incendio scoppiato intorno all’una all’interno del mercato ortofrutticolo di proprietà della società Sogemi. Le fiamme hanno colpito in particolare un’area formata da tre capannoni per una superficie totale di 2500 mq, adibite al carico/scarico vicini agli ambienti adibiti alle celle frigorifero.

I vigili del fuoco di Milano sono riusciti a contenere le fiamme

I pompieri, pur nella complessità dello scenario, sono riusciti a contenere le fiamme e soprattutto ad evitare che queste raggiungessero l’area dei distributori di carburanti. L’azione delle quindici squadre intervenute è valsa anche a contenere e ad abbassare la nube di fumi e detriti. È stata anche monitorata l’area con il personale del nucleo NBCR. Non risultano persone coinvolte. Al momento sul posto, insieme ai carabinieri di Rogoredo, ci sono ancora due mezzi VVF per monitorare l’area.

