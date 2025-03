Portati in Italia da un velivolo dell’Aeronautica Militare

Un velivolo dell’Aeronautica Militare, con a bordo bambini palestinesi bisognosi di cure, è atterrato all’aeroporto di Milano Linate e proseguirà il suo viaggio verso Pisa e Roma. I piccoli pazienti, accompagnati dai loro familiari e da un’équipe medica, saranno subito trasferiti nelle strutture ospedaliere italiane per ricevere le cure necessarie.

“Dietro ogni missione come questa ci sono storie di sofferenza, ma anche di speranza”, ha dichiarato il Ministro della Difesa Guido Crosetto. “Questi bambini, costretti a lasciare la loro terra per potersi curare, rappresentano il volto più fragile di un conflitto che non risparmia nessuno. L’Italia non resta indifferente: continueremo a lavorare per garantire assistenza e protezione a chi ne ha bisogno. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno reso possibile questa operazione: il personale delle Forze Armate, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e della Protezione Civile”.

