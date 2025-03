Indagini in corso da parte dei carabinieri

Si chiamava Emanuele Durante e aveva 20 anni il giovane ucciso a colpi di pistola questa sera a Napoli. L’agguato è avvenuto in via Santa Teresa degli scalzi intorno alle 18,30, mentre il giovane si trovava in sella ad uno scooter. Il corpo della vittima è stato poi lasciato da ignoti all’ospedale Pellegrini. Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e dei militari della compagnia Stella impegnati nel ricostruire la dinamica dei fatti.

