E' stata avvertita alle 20.37 nella provincia pugliese

Terremoto a Foggia. Una scossa è stata registrata alle 20.37 nella provincia pugliese. La magnitudo provvisoria, da quanto segnala l’Ingv, è tra il 4.4 e il 4.9.

Il sisma, localizzato dalla Sala Ingv-Roma, è avvenuto nella zona della Costa Garganica (Foggia), ad una profondità di 1 km.

La Protezione civile, dopo essere stata in contatto con le strutture sui territori, ha reso noto su X che al momento non sono stati segnalati danni.

🔴#Terremoto in provincia di Foggia: #SalaSituazioneItalia in contatto con le strutture di #protezionecivile sui territori. La scossa è stata avvertita ma al momento NON sono stati segnalati danni#14marzo ore 21 https://t.co/wHLsdvPPER

— Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) March 14, 2025