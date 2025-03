“Una sentenza che sostanzialmente recepisce le indicazioni della Corte di Cassazione e quindi sotto questo profilo sicuramente soddisfacente. Mi lascia qualche perplessità la condanna a 28 anni [per Gabriele Bianchi ndr], perché non ho capito le considerazioni tecniche svolte dalla Corte. È l’unica osservazione che svolgo leggendo il dispositivo”. Così Domenico Marzi, il legale della famiglia di Willy Monteiro Duarte picchiato a morte nel settembre del 2020, dopo la lettura della sentenza d’appello bis della Corte d’Assise d’Appello di Roma che conferma la pena dell’ergastolo per Marco Bianchi e ricalcola la pena a 28 anni di carcere per il fratello Gabriele. “Per il resto si vedrà. Certamente si chiude una pagina di dolore per i miei clienti e mi auguro che non ci saranno altre prosecuzioni”, ha concluso l’avvocato.

