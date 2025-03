La Corte d’Assise d’Appello di Roma conferma la pena dell’ergastolo per Marco Bianchi e ricalcola la pena a 28 anni di carcere per il fratello Gabriele per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni picchiato a morte nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, Roma. I due fratelli erano stati condannati entrambi all’ergastolo in primo grado per omicidio volontario per poi vedere la pena ridotta in appello a 24 anni e il reato derubricato a omicidio preterintenzionale. La Cassazione ha però ordinato di ripetere il secondo grado di giudizio per ricalcolare la pena. Alla base della decisione l’accoglimento del ricorso della Procura che aveva contestato l’applicazione delle attenuanti generiche. Per la lettura della sentenza in aula presente solo Gabriele Bianchi mentre il fratello ha seguito il processo in collegamento dal carcere.

