La figlia 46enne dell'ex bidello di 79 anni Francesco Capuano è in arresto per l'omicidio del padre

Un revolver calibro 22 è stato ritrovato nascosto in un beautycase nel corso delle perquisizioni a carico di Rosa Capuano, figlia di Francesco Capuano, l’ex bidello ucciso a Suzzara, in provincia di Mantova, lo scorso 23 dicembre. Da ieri la donna, 46 anni, è in arresto per l’omicidio del padre, La pistola, possibile arma del delitto, è stata trovata a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. La pistola non è registrata e i militari hanno rinvenuto anche due cartucce inesplose e tre bossoli, tutti dello stesso calibro di quelli utilizzati per il delitto.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Mantova, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Gonzaga e da quelli del Comando Provinciale di Napoli, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti della figlia della vittima del delitto. Contestualmente i militari hanno eseguito a Suzzara, Napoli e Giugliano in Campania un decreto di perquisizione locale, personale e informatica a carico della donna sequestrando telefoni cellulari e altri supporti informatici sui quali saranno effettuati ulteriori accertamenti.

